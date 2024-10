U naredna dva sata stiže kiša: Oglasio se RHMZ: Ova tri dela Srbije su na udaru

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da će u naredna dva sata padati kiša u 3 dela Srbije.

"U naredna dva sata na jugozapadu, jugu i jugoistoku oblačno mestimično sa slabom do umerenom kišom", stoji u najavi RHMZ. Danas će u Srbiji zbog hladnog talasa biti sveže i oblačno vreme, praćeno povremeno s kišom i lokalnim plјuskovima, koji će na jugozapadu, jugu i istoku Srbije ponegde biti praćeni i grmlјavinom. Temperatura u većini mesta biće slična kao i u subotu, najniža će se kretati od 9 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen Celzijusa. Tokom večeri