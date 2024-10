Najnovija najava RHMZ: Spremite se za promenu vremena u narednim satima

Preporučujemo

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je da nas u naredna dva sata očekuje promena vremena u Srbiji. "U naredna dva sata na jugozapadu, jugu i jugoistoku oblačno mestimično sa slabom do umerenom kišom", navodi RHMZ u svojoj najavi objavljenoj u 17.10 časova. Kako je meteorolog ranije najavio, u Srbiji danas umereno do pretežno oblačno. Na severu će biti suvo, u ostalim predelima sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni