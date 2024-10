Vremenska prognoza za 6. oktobar: Kiša i pljuskovi sa grmljavinom, evo kad se očekuje prestanak padavina

Objavljena je vremenska prognoza za 6. oktobar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 6. oktobar 2024. očekuje nas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u centralnim i južnim krajevima. Kasnije posle podne i uveče iznad većeg dela prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća