Detaljna prognoza za 10 dana! Biće do 29°C, a ova dva dana doneće kišu i pljuskove: Evo kada sledi zahlađenje

Pred nama je sunčan dan. Biće i toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Sunčano će biti i sutra, ali uz povećanje oblačnosti prema kraju dana. Samo se ujutro u kotlinama i u dolinama očekuje magla. Nakon jutarnjih od 4 do 12 stepeni, maksimalna dnevna biće od 23 do 27°C. U noći ka sredi i u sredu prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, naročito na severu Srbije, ali i do kraja dana sledi prestanak padavina. Četvrak će doneti suvo vreme i