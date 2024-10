Početak nedelje obećava, biće pretežno sunčano i malo toplije: Najviša dnevna temperatura danas do 24 stepena

Preporučujemo

U Srbiji u ponedeljak jutro ponegde uz nisku oblačnost ili maglovito, dok će tokom dana biti sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u ponedeljak sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 9 stepeni, maksimalna dnevna 23°C. (Telegraf.rs)