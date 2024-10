Otac devojčice Angeline ubijene u „Ribnikaru“ nakon suđenja Kecmanovićima: „Bilo je zaista teško, jer se prvi put susrećemo sa ubicom“

: Otac ubijene Angeline, Anđelko Aćimović, oglasio se nakon suđenja Miljani i Vladimiru Kecmanoviću po optužbama da su sinu, dečaku ubici, učinili lako dostupnim oružje kojim je ubio svoje vršnjake i čuvara škole.

Kako je istakao, ovo je prvi put da su se "susreli" sa dečakom ubicom i da im je suđenje teško palo. „Suđenje, kao i svako, je jedan proces gde mi, roditelji, ponovno preživljavamo tragediju i doživljavamo to svaki put na svoj način. Ovaj put je bilo zaista teško, jer se susrećemo prvi put sa ubicom. Bez obzira što je to dete, znate da je to ubica i onda je to bilo zaista za nas jako teško“, rekao je Anđelko Aćimović za „Blic dan“. U zgradi Specijalnog suda su se