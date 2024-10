Osetno toplije, temperature do 27 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će u utorak 8. oktobra, biti ujutro hladno, po kotlinama i dolinama reka, uglavnom na zapadu i jugu Srbije, mestimično magla, a u toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren južni vetar, koji će se do večeri pojačati prvo na jugu Banata i u donjem Podunavlju, a potom i u planinskim predelima jugozapadne Srbije, a temperature će se kretati od tri do 27 stepeni. U Novom Sadu će u toku dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije i najvišom dnevnom temperaturom oko 26 stepeni.