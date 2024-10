U Tivtu ću akterima medijske i političke scene Crne Gore dati adekvatan odgovor

HAMBURG - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Hamburgu, pred polazak u Tivat, gde će učestvovati na samitu Brdo-Brioni, da je uobičajena stvar da se u Crnoj Gori Srbija i on vide kao krivci za probleme sa koalicijama u toj zemlji, kao i da će akterima sa tamošnje medijske i političke scene reći u lice sve što ima.

Vučić je, posle učešća na panelu "Pregovori o novoj alijansi - odgovoran i kružni lanac snabdevanja baterijama", naveo da uskoro ima let za Tivat, gde će učestvovati na samitu Brdo-Brioni sa liderima iz regiona i gde će, kako je rekao, političari iz Crne Gore dobiti adekvatnu reakciju. "Dobiće odgovor kakav zaslužuju na licu mesta, da ne bih to činio iz Hamburga. To ćemo raditi tamo gde to najmanje očekuju", rekao je Vučić. On je dodao da ga u Titvu očekuju na