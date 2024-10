Amerikanci, bežite! Odmah!

Uragan Milton, koji je dostigao petu kategoriju jačine, kreće se ka oblasti Meksičkog zaliva na Floridi, gde je više od milion ljudi pozvano na evakuaciju, objavio je Glas Amerike.

Mnogi stanovnici napuštaju to područje zbog čega je došlo do velikih zastoja u saobraćaju i gužvi na benzinskim pumpama. Meteorolozi predviđaju da će uragan danas stići do kopna, preteći gusto naseljenoj oblasti zapadne Floride, koja se još oporavlja od posledica uragana Helena. "Milton bi mogao biti jedan do najrazornijih uragana na području zapadne i centralne Floride", objavio je Nacionalni centar za uragane. Američki predsednik Džo Bajden pozvao je građane koji