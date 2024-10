Zemljotres u Rumuniji: Potres jačine 4,2 stepena pogodio istok zemlje

U Rumuniji je tokom noći zabeležen zemljotres od 4,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Prema saopštenju, potres se dogodio oko 01.48 časova, a epicentar je bio 25 kilometara severno od grada Buzau. #Earthquake ( #cutremur) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.2 || 27 km NE of #Buzău ( #Romania) || 3 min ago (local time 01:48:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/UAuNVChS8i — EMSC (@LastQuake) October 8, 2024 Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.