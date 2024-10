Naučnici koji rade na veštačkoj inteligenciji dobili Nobelovu nagradu za hemiju

: Švedska kraljevska akademija nauka odlučila je da dodeli Nobelovu nagradu za hemiju za 2024. polovinu Dejvidu Bejkeru „za dizajn računarskih proteina“, a drugu polovinu zajedno Demisu Hasabisu i Džonu M.

Džamperu „za predviđanje strukture proteina“. Dobitnici će podeliti novčanu nagradu u iznosu od 11 miliona švedskih kruna (oko 1.000 000 evra). BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T — The Nobel Prize