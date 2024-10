Svedočenje dečaka koji je počinio ubisvta u OŠ „Vladislav Ribnikar“: Da li je njegov iskaz potvrdio optužnicu protiv roditelja?

: Dečaka koji je ubio devet školskih drugova i domara i teško ranio nastavnicu osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u Beogradu juče je više od četiri sata svedočio u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

Da li je njegov iskaz potvrdio optužnicu protiv njih, kako je proteklo ročiste? To je u jutarnjem programu „Probudi se“ otkrio advokat oštećenih Marko Janković. On se osvrnuo na to da li njegovo svedočenje potvrđuje optužnicu Tužilaštva protiv njegovim roditelja i zašto je odlučeno da ne svedoči iz posebne prostorije, već je svedočio za sudskom govornicom. Prilog pogledajte na početku ove vesti. : Ostavi prvi komentar