Uragan Milton stigao na Floridu: Ima poginulih, oluja oslabila, ali i dalje na snazi vanredna situacija

Uragan Milton oslabio je na tropsku oluju kategorije jedan, sa vetrovima jačine 144 kilometara na čas, ali je u delovima Floride i dalje na snazi vanredna situacija, saopštio je danas Nacionalni centar za uragane.

Središte oluje bilo je oko 60 kilometara jugozapadno od Orlanda, a kretala se u pravcu istok-severoistok brzinom oko 25 kilometara na čas, naveo je Nacionalni centar, objavio je NBC News. Uragan je stigao na kopno kao oluja kategorije tri u blizini grada Sijesta Kija na zapadnoj obali Floride, ali su do jedan sat ujutru uraganski vetrovi počeli da stižu do atlantske obale države, saopšteno je. Zbog štete koju je učinio uragan, došlo je do prekida glavnog vodovoda