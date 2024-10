Bez vode sledeći potrošači

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac – Havarijska isključenja na dan 10.10.2024.

Erdeč, ul. Aleksandra Ratkovića ( od 18:00 do 11:00 časova ), popravka ulične linije. Sušica, ul. Balkanska ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka za zgradu. Aerodrom, ul. Atinska ( od 11:00 do 13:00 časova ), popravka kućnog priključka. Denino Brdo, ul. Koste Vojinovića ( od 13:00 do 16:00 časova ), popravka kućnog priključka. Denino Brdo, ul. Miloša Zečevića ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka kućnog priključka. Višnjak, ul. Petra Ubavkića ( od