Srbin sa Floride o uraganu "Milton": Najteže je bilo iščekivanje, izbegli smo najgore

Američku saveznu državu Floridu udario je uragan "Milton" koji je srećom oslabio na snagu tropske oluje pa je, prema zvaničnicima, izbegnut "najgori scenario." Mihailo Stojković, profesor matematike u srednjoj školi u Sent Pitersburg u blizini Tampe rekao je za Radio Beograd da su najteži bili neizvesnost i čekanje udara uragana.

Uragan "Milton" je u međuvremenu oslabio na tropsku oluju kategorije tri s vetrovima do maksimalnih 201 kilometar na čas. Dok je oluja još imala snagu uragana pete kategorije brzina je dostizala 180 milja na sat što je skoro 290 kilometara na čas. Mihailo Stojković navodi da je uragan oslabio dok je stigao do mesta u kome živi, Sent Pitersburga u blizini Tampe. Budući da su najgore prošli stanovnici južne Floride, Stojković kao srećnu okolnost ističe to što je živi