Sastanak ‘nuklearne petorke’ u New Yorku za dvije sedmice

Nuklearnu petorku čine pet država: SAD, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Kina.

Sastanak predstavnika pet nuklearnih sila bit će održan u New Yorku u naredne dvije sedmice, izjavio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. "Kontakti će se odvijati na marginama Prvog komiteta Generalne skupštine UN-a u New Yorku. Nadamo se da će se tri zapadna učesnika u ovom formatu ponašati bar malo konstruktivnije", rekao je Rjabkov. On je poželio uspjeh Kini, koja je, kako je naveo, preuzela prava koordinatora "petorke".