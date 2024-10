Erdogan je stigao u Srbiju, ovo bi mogle da budu teme na stolu: Od energetike, preko ekonomije, do Kosova i briks-a

Nakon izbijanja ruske agresije u Ukrajini, Srbija je krenula putem diversifikacije izvora snabdevanja energentima, dakle smanjenja zavisnosti od ruskih energenata. Samim tim se to potencijalno može očekivati da to bude jedna od tema na poslovnom forumu u toku posete turskog predsednika Erdogana Srbiji, kaže Stefan Vladisavljev, politikolog.

On je u intervjuu za "Blic TV" govorio o Erdoganovoj poseti, koji je u srpsku prestonicu stigao sinoć. U najavi posete su uobičajene teme, ali su turski mediji uoči dolaska predsednika Erdogana izvestili da je on u diplomatskoj misiji pred Samit Briksa u Kazanju. Da li bi to mogla biti jedna od glavnih tema? S obzirom da je poseta Beogradu jedna od dve regionalne posete, da će pored Beograda posetiti Tiranu, diplomatski napori koje Turska preduzima na čelu sa