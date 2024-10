Hladniji oktobarski dan: Kiša i pljuskovi. Razvedravanje u popodnevnim satima

Severozapadni vetar će se pojačati, donoseći hladnije vreme, dok će padavine prvo prestati u Vojvodini, a potom i u ostalim delovima zemlje, uz postepeno razvedravanje u popodnevnim časovima.

Tokom dana, vetar će biti slab do umeren, ali na severu i istoku može povremeno dostići jak intenzitet. Temperature će se kretati od 10 do 16°C ujutru, dok će najviše dnevne temperature biti između 18 i 23°C. U Nišu se očekuje pretežno oblačno i hladnije vreme. Jutro i pre podne će biti suvo, ali od sredine dana mogući su kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vetar će biti slab do umeren, severozapadnog smera. Jutarnja temperatura biće oko 14°C, dok će najviša dnevna