U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, temperatura do 22

U Srbiji će sutra pre podne biti umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu mestimično sa maglom. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od sedam na severu do 15 na istoku, najviša dnevna od 18 do 22. U Beogradu pre podne umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano vreme. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od osam do 12, najviša dnevna oko 19. U nedelju pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Dnevna