Đoković preokretom do polufinala Šangaja: Davno nije igrao ovako dobro, još samo dve pobede do 100. titule

: Novak Đoković pobedio je 19-godišnjeg Jakuba Menšika u četvrtfinalu mastersa u Šangaju preokretom sa 2:1 (6:7, 6:1, 6:4).

Sada Novaka Đokovića deli samo još dve pobede do 100. titule u karijeri, a u polufinalu će igrati protiv Tejlora Frica. Novak je protiv Frica igrao devet puta i ostvario je isto toliko pobeda. Sensational in Shanghai! pic.twitter.com/lI9hXN1BVB — US Open Tennis (@usopen) October 11, 2024 Što se tiče meča sa Menšikom, u prvom setu kod rezultata 3:3, Đoković nije iskoristio dve brejk lopte, ali jeste prvu kod rezultata 4:4 i tako poveo 5:4. Servirao je Đoković za