Fric: Čekam pobedu nad Novakom, nadam se da ću uspeti

Sedmi teniser sveta Tejlor Fric izuzetno je zadovoljan u kakvoj je formi u finišu sezone.

Fric se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju pobedom nad Davidom Gofanom 6:3, 6:4, to je njegovo peto masters polufinale u karijeri. “Smatram da mi je ponekad potrebno nekoliko mečeva da pronađem svoje rutine, ono što funkcioniše dobro, a kada se to desi – i kad sam pobedio u prva dva meča – osećam se veoma usredsređeno. Kad sam već došao do ovde, treba da se dodatno koncentrišem i da budem spreman. Čini se kao da smo ovde jako dugo, ali uživam”, rekao je Fric.