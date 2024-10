Ništa od 100. ATP titule: Đoković poražen od Sinera u finalu mastersa u Šangaju

Italijan Janik Siner novi je šampion mastersa u Šangaju.

On je u finalu savladao Novaka Đokovića sa 2:0 u setovima (7:6, 6:3). U prvom setu oba tenisera su sjajno servirala, pa je taj-brejk morao da ih „odvoji“. Siner ga je dobro započeo, poveo 4:0 i 5:1, Đoković je uspeo da se primakne na 5:3, ali je zatim poslao volej u mrežu. Siner je posle toga taj-brejk dobio 7:4 i poveo u meču. Italijanski teniser je u četvrtom gemu drugog seta oduzeo servis Đokoviću i posle gema na svoj servis poveo 4:1. On je do kraja sačuvao