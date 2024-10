Siner pobedio sa 2:0 Đokovića u finalu mastersa u Šangaju

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u finale Mastersa u Šangaju izgubio od Italijana Janika Sinera.

Srpski teniser Novak Đoković moraće još da sačeka na svoju 100. titulu u karijeri. Danas nije uspeo da to ostvari jer je u finalu Šangaja od njega bolji bio Janik Siner sa 7:6, 6:3. . Novak Đoković, plasirao se u finale Mastersa u Šangaju pošto je savladao Tejlora Frica. Protivnik Noletu u finalu bio je Italijan Janik Siner koji je do borbe za pehar stigao nakon što je prethodno pobedio Tomasa Hurkača 2:0 Srpski i Italijanski teniser su do sada odigrali sedam