Da li je vreme za penziju? Evo šta je poručio Novak nakon poraza u finalu! (foto)

„Želim da se to desi, ali to nije život ili smrt“! Srpski teniser Novak Đoković, poražen je u finalu masters turnira u Šangaju od Janika Sinera, u borbi za svoju 100. titulu.

Nakon meča Novak je izjavio da to nije primarni cilj. Posle meča on je izjavio: –Pa, pazite, to će biti bonus, ako se desi. Sigurno želim da se to desi, ali danas mi nije bilo suđeno. Nastaviću da idem ka tome da se, nadam se, desi u skorijoj budućnosti-, rekao je Đoković i nastavio: -Ali, to mi nije ‘život ili smrt’ cilj. Mislim da sam ostvario sve najveće ciljeve u karijeri. Sada se svodi sve na slemove i to da vidim koliko visoko mogu da podignem lestvicu-.