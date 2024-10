Siner uradio stvar koju niko nije protiv Đokovića već 11 godina

: Novak Đoković nije uspeo da osvoji 100. titulu u karijeri nakon što je poražen u finalu mastersa u Šangaju od italijana Janika Sinera sa 7:6, 6:3.

Italijanu je tako pošlo za rukom da uradi nešto što niko nije već 11 godina. On je ostvario i treću pobedu u nizu protiv Đokovića nakon što ga je pobedio u Dejvis Kupu i Austrlijan openu. Poslednji koji je to uspeo da uradi bio je Rafael Nadal 2013. godine koji je tada vezao trijumfe na Rolan Garosu, Montrealu i US openu. Nadal je u još tri navrata imao niz od tri pobede tokom 2007, 2008 i 2012. godine dok je krajem 2008. i početkom 2009. vezao pet pobeda. Rodžeru