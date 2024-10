Siner još strepi: Uopšte mi nije lako, izgubio sam osmeh

Pre mesec dana trijumf na Ju-Es openu, pre par dana obezbeđen broj 1 na kraju sezone, danas velika pobeda protiv Novaka Đokovića u finalu mastersa u Šangaju...

Reklo bi se da Janiku Sineru teku med i mleko, ali on se uopšte ne slaže. Naravno, razlog su dva pozitivna testa na doping kontroli i čekanje odgovora na žalbu Svetske antidoping agencije (VADA) koja traži suspenziju od godine do dve. – Ljudi misle da mi je lako da igram zbog svih ovih pobeda, ali nije tako. Misle da me sve to ne dotiče, ali uopšte nisam u lakoj situaciji – objasnio je Italijan na konferenciji za medije posle sedme titule u ovoj godini. Ukupno ih