Viši sud privremeno oduzeo imovinu bivšem predsedniku beogradske opštine Palilula

Beta pre 5 sati

Bivšem predsedniku beogradske opštine Palilula i visokom funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandru Jovičiću, kome se sudi zbog sumnje da je primao mito, privremeno je oduzeto više od 300.000 evra, razne nepokretnosti i jedan automobil, potvrđeno je danas agenciji Beta u Višem sudu u Beogradu. Taj sud je usvojio zahtev beogradskog Višeg javnog tužilaštva i privremeno oduzeo imovinu Jovičiću i njegovoj bivšoj supruzi. Upravljanje privremeno oduzetom imovinom povereno je Ministarstvu pravde, Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom. Na odluku Višeg suda postoji pravo žalbe Apelacionom sudu. Jovičić je uhapšen u junu 2021. pod sumnjom da je, kao predsednik opštine, primao novac od investitora kako bi uticao na zaposlene u opštini Palilula da se nelegalni objekti "ne diraju tokom izgradnje", niti da se protiv odgovornih podnose krivične prijave. Optužnicom se tereti da je to radio kako bi omogućio nezakonitu legalizaciju objekata, od juna 2016. do novembra 2018. a što je on na prvom ročištu negirao.

(Beta, 14.10.2024)