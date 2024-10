Viši sud potvrdio za Insajder: Nekadašnjem predsedniku Opštine Palilula oduzeta imovina

Viši sud u Beogradu potvrdio je za Insajder da je 10. oktobra doneo odluku kojom je usvojio zahtev Višeg javnog tužilaštva i privremeno oduzeo imovinu Aleksandru Jovičiću nekadašnjem predsedniku Opštine Palilula.

Jovičić se, prema optužnici , tereti da je, dok je bio predsednik Opštine Palilula, uzimao mito u iznosu od 10.000 do 60.000 evra kako bi omogućio nezakonitu legalizaciju objekata i to u periodu od juna 2016. do novembra 2018. godine. Uhapšen je 1. juna 2021. godine, a nakon dva meseca pritvora, pušten je u kućni pritvor. 'Od Aleksandra Jovičića i Mirjane Knežević (ranije Jovičić) privremeno su oduzeta po polovina udela u kućama i parcelama u mestu Prislonica i