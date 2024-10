Sutra pretežno sunčano i suvo

U Srbiji će sutra, posle jutarnje kratkotrajne magle, biti pretežno sunčano, a na severu povremeno umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će pre podne slab promenljivog smera, posle podne i umeren, na severu Vojvodine kratkotrajno jak severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od četiri do 11, najviša od 20 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Vetar pre podne će biti slab južni i jugozapadni, posle podne i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša oko 22 stepena. U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano, a od četvrtka do nedelje