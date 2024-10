Ćira izvadio monstruma iz jezera: Pošteno me umorio, borba trajala od 15 do 18.30, tada je napokon savladan

Preporučujemo

Poznati malozvornički ribolovac Miodrag Ćirić svako malo ostvari zapažen ulov na Zvorničkom jezeru gde rado zabaci udicu. Ovoga puta iz jezerskih dubina izvukao je soma teškog 54 kilograma i dugog 205 centimetara, prenosi Kurir. - Upecao sam ga na Zvorničkom jezeru kod Amajickog ostrva. Pošteno me je umorio, borba je trajala puna tri i po sata, od tri posle podne pa sve do pola sedam uveče kada je napokon som savladan. To mi je za sada najveći som kojeg sam ulovio