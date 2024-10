Žena iz Niša i muškarac iz Crne Gore poginuli u Njujorku, prikuplja se novac za transport tela

Tridesetpetogodišnja Nišlijka i tridesetjednogodišnji muškarac iz Crne Gore nastradali su 13. oktobra u saobraćjnoj nesreći u Njujorku.

Oni su zajedno bili na motoru kada su se sudarili sa automobil "tojota rav 4", objavili su američki mediji. Do nesreće je došlo ujutru nešto pre pet sati. Hitna pomoć je odmah došla na mesto nesreće, ali su samo mogli da konstatuju smrt. Grisly motorcyclists crash on NYC’s Upper East Side leaves man and woman dead in street https://t.co/tUzthog4pR - NY Post — Girati Boo ‍☠️ (@GiratiBoo) October 13, 2024 Prijatelji i porodica pokrenuli su akciju prikupljanje novca