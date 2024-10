Toyota ne planira da ubije Supru

Glasine kažu da BMW namerava da ukine Z4 kada sadašnja generacija ovog roadstera završi svoj životni ciklus.

Sportski kabriolet će navodno izaći iz proizvodnje 2026. bez planiranog naslednika. Šta to znaći za mehanički srodnu Supru? Iako bi mnogi pomislili da će Toyota takođe ukinuti Supru, to očigledno to neće biti slučaj, navodi Motor1. U intervjuu za CarExpert, zvaničnik Toyote je bio kristalno jasan u vezi sa sudbinom Supre. Šon Henli, potpredsednik za marketing i prodaju Toyote u Australiji, ističe: „Ne postoji plan da se ukinde brend Supra u ovoj kompaniji. Znam to.