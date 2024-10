Dačić: Politika vlasti prema AP KiM se nije promenila ni za jotu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je cilj vlasti u Prištini da se što više smanji broj Srba na AP Kosovo i Metohija, da im se izbriše perspektiva i kod njih stvori svest da im nema opstanka na KiM.

Dačić je u intervjuu za današnje Novosti rekao da su to dugoročni ciljevi premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, koji se ne obazire na dogovore postignute u procesu dijaloga. Dačić je dodao da se sada prvi put desilo da je međunarodna zajednica došla do stepenika kada je Kurti nešto morao da popusti i ukine zabranu srpske robe i naveo da je Kurti to učinio samo zato što ga je međunarodna zajednica ucenila statusom u nekim regionalnim