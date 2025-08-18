Petorica osumnjičenih za napad na Kobre u pritvoru na Klisi, jedan u kućnom pritvoru
Petorici osumnjičenih za napad na pripadnike Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" tokom protesta u Novom Sadu, određen je pritvor u Okružnom zatvoru u tom gradu, na Klisi, dok je jednom osumnjičenom određena mera kućnog pritvora.
Kućni pritvor jednom osumnjičenom je određen zbog istorije bolesti, piše portal 021.
U pitanju je mladić kome je sinoć pozlilo i koji je sanitetskim vozilom u pratnji policije odveden u Urgentni centar.
U Novom Sadu traju saslušanja uhapšenih osoba na protestima protekle nedelje, a na poziv studenata, građani su se okupili ispred suda da bi pružili podršku uhapšenima.
Oni su, kako kažu, dali "žuti karton" pravosuđu i traže puštanje na slobodu, svih političkih zatvorenika i nepravedno privedenih građana.
Najavili su da će danas biti ispred zgrade suda do 15 časova, a novi protest zakazali su za utorak, 19. avgust u 6 časova ujutru.
Pozvali su sve građane koji su danas bili ispred suda, ali i one koji nisu mogli, da im se sutra pridruže.
"Treba nam snaga, zajedništvo, odlučnost i solidarnost", naveli su.
U dvorištu suda su tri policijske "marice".
Na protestu u sredu, 13. avgusta, došlo je do incidenata ispred prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja i u Stražilovskoj ulici.
Incidenti su izbili kod prostorija te stranke na Bulevaru oslobođenja, a nakon opšte tuče jedan od pripadnika "Kobri" upotrebio je pištolj, pucajući u vazduh.
