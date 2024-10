Dodik: Nudili su mi centralizaciju BiH u zamenu za oslobađajuću presudu - odbio sam!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je proces koji se u Sudu BiH vodi protiv njega i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića politički motivisan i da su mu ponuđene razne stvari u zamenu za oslobađajuću presudu.

On je istakao da mu je ponuđeno i da pristane na pitanje imovine, što je odbio. Dodik je rekao da je optužen da je, vršeći svoju ustavnu dužnost, iskazao nepoštovanje prema Kristijanu Šmitu koji je nametnuo zakon. On je naveo da je sudija Sena Uzunović na današnjem ročištu tražila da se poštuje akt o pravu na samoopredeljenje, ističući da mu je drago što su "počeli da vode računa o konvenciji koja govori o pravu naroda za samoopredeljenje". "Oni lažu da to