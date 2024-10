Džej Di Vens: Tramp nije izgubio na izborima 2020.

Republikanski kandidat za potpredsednika SAD Džej Di Vens izjavio je da republikanski kandidat za predsednika i bivši predsednik SAD Donald Tramp nije izgubio na predsedničkim izborima 2020, nakon što je nedeljama izbegavao da odogovori na to pitanje, prenosi Rojters. ''Na izborima 2020. odgovorio sam direktno na ovo pitanje milion puta.

Ne! Mislim da je bilo ozbiljnih problema u 2020. Dakle, da li je Donald Tramp izgubio izbore 2020. To nisu reči koje bih ja upotrebio'', rekao je Vens tokom obraćanja na predizbornom skupu u Pensilvaniji. Vens je tokom debate sa kandidatom Demokrata za potpredsednika Timom Volcom ranije ovog meseca izbegao da odgovori na direktno pitanje da li je Tramp izgubio na izborima 2020, rekavši da je on neko ko je ''fokusiran na budućnost''. Volc je ocenio da to ''nije