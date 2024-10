U direktnom sudaru dva kamiona poginuo jedan od vozača (video)

GORNjI MILANOVAC - U direktnom sudaru dva kamiona na Ibarskoj magistrali između Čačka i Gornjeg Milanovca poginuo je jedan od vozača, dok je drugi zadobio teške telesne povrede.

Prema rečima očevidaca, jedan kamion je iz za sada nepoznatih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa teretnjakom koji mu je nailazio u susret, javlja Tanjug. Nakon sudara izbio je požar na jednom kamionu koji se zatim proširio i na drugi kamion. U toku uviđaja, saobraćaj na ovoj deonici odvijao se usporeno. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)