Umro Liam Payne, bivši član One Directiona

Bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, umro je ispred hotela Casa Sur Palermo u argentinskoj prijestolnici Buenos Airesu, javili su lokalni mediji u srijedu, navodeći da je 31-godišnji britanski muzičar pronađen mrtav nakon što je pao s trećeg sprata hotela.

Liam Payne je britanski pjevač i tekstopisac, najpoznatiji kao član popularnog boy benda One Direction. Nakon što se 2010. godine pridružio One Directionu tokom audicija za britansko TV takmičenje The X Factor, bend je stekao veliku popularnost i prodao milione albuma. Poslije raspada grupe 2016., Payne je započeo solo karijeru. Objavio je nekoliko singlova, uključujući Strip That Down, Bedroom Floor i For You.