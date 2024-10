Kecmanović u drami do četvrtfinala, sledi Pol

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira iz serije 250 u Stokholmu, pobedom nad Nikolasom Đarijem iz Čilea – 6:4, 4:6, 7:6 (7-2).

U prvom setu ni jedan ni drugi teniser nisu bili ni blizu brejka sve do poslednjeg gema, kada je Kecmanović napravio brejk i poveo sa 1-0 u setovima. Nije to iskoristio da doda gas, već je Đari uzvratio brejkom u prvom gemu drugog seta, da bi do kraja bez većih problema čuvao tu prednost. Činilo se da ćemo sličan scenario videti u trećem setu, pošto je Čileanac odmah napravio brejk. Međutim, u šestom gemu Kecmanović vraća brejk, da bi u taj brejku odigrao jako