Kecmanović posle drame ide u četvrtfinale Stokholma!

Srpski teniser Miomir Kecamnović plasirao se u četvrtfinale turnira u švedskom Stokholmu.

On je u osmini finala savladao Čileanca Nikolasa Đarija sa 2:1, po setovima 6:4, 4:6, 7:6 (2). Meč je trajao dva sata i 22 minuta. Nije bilo brejkova sve do završnice prvog seta kada je Kecmanović pri vođstvu od 5:4 oduzeo servis Đariju i poveo sa 1:0. Za razliku od prvog kada je bio ključan poslednji gem, u drugom je već na startu Đari po prvi put na meču došao do brejka i sačuvao ga sve do kraja za izjednačenje - 1:1. Vrhunac drame dogodio se u trećem,