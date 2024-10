Putin: Zainteresovani smo za što skoriji završetak sukoba u Ukrajini

- Rusija je zainteresovana za što skoriji završetak sukoba u Ukrajini - izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

On je na sastanku sa predstavnicima medija članica BRIKS-a rekao da Moskva pažljivo i sa poštovanjem posmatra sve inicijative za rješavanje ukrajinskog sukoba, te da razumije da su svi njeni prijatelji, uključujući članice BRIKS-a, riješeni da se sukob što prije okonča na miran način. - Svesni smo da je to, naravno, element iritacije u međunarodnim i evropskim pitanjima i u ekonomiji. Zainteresovaniji smo od bilo koga da se sukob što prije završi i to, naravno,