Rusija traži teritorijalne ustupke u Donjecku na samitu sa SAD na Aljasci

Naslovi.ai pre 1 sat
Na samitu Trampa i Putina na Aljasci Rusija će tražiti od Ukrajine ustupanje strateški važne teritorije u Donjecku i zamrzavanje linije fronta.

Na samitu američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, Rusija će tražiti od Ukrajine da ustupi strateški vitalnu neokupiranu teritoriju u Donjecku i da se zamrzne linija fronta u drugim oblastima u okviru sporazuma o prekidu vatre. Predaja ostatka Donjecka bila bi preduslov za primirje, ali bez garancije da će borbe prestati. Ovaj zahtev predstavlja značajan izazov za Ukrajinu, jer bi značio napuštanje glavne utvrđene odbrambene linije od 2014. godine. Blic

