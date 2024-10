Ruski zvaničnik: Ulazak Ukrajine u NATO stavio bi tačku na diplomatsko rešenje za rat

MOSKVA - Visoki zvaničnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova Aleksej Poliščuk izjavio je danas da bi potencijalni ulazak Ukrajine u NATO u trenutnim uslovima stavio tačku na mogućnost političkog i diplomatskog rešavanja sukoba u Ukrajini i da bi se tim potezom Alijansa direktno umešala u "neprijateljstvo protiv Rusije".

"Stalno upozoravamo na opasnost od ulaska Ukrajine u NATO", naglasio je Poliščuk, prenosi agencija RIA Novosti. On je to rekao u odgovoru na upit da prokomentariše izjavu mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta da bi prijem Ukrajine u NATO u sadašnjim okolnostima značio početak Trećeg svetskog rata. Poliščuk je naglasio da bi ulazak Ukrajine u Alijansu doveo do "nekontrolisane eskalacije" što je, kako je ukazao, odgovornost koja bi "u potpunosti pala na