Veličanstven prizor u Beogradu! Srbi slave svoju slobodu Pogledajte kako je izgledao vatromet i veliki dron šou (foto/Video)

Beograd nizom manifestacija obeležio Dan oslobođenja, a završni događaj je bio veliki dron šou i vatromet u 20.00 časova na Savskoj promenadi, od Kule Beograd do Brankovog mosta.

Beograđani su danas imačo priliku da uživaju u veličansvenom vatrometu koji je pripremljen kao završni događaj koji je najavljen za 20 časova.