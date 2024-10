Lekler kralj Ostina, Sajnc drugi, Maks ipak treći!

Šarl Lekler, vozač ekipe Ferarija, pobednik je trke za Veliku nagradu SAD u Ostinu.

Vozač Ferarija je vozio sjajno od početka do kraja i tako stigao do treće pobede ove sezone i osme u karijeri, pošto je prethodno slavio u Monaku i na stazi u Monci. Bio je to odličan dan Ferarija, jer je drugo mesto zauzeo Karlos Sajnc. Očekivalo se da će posle kvalifikacija, biti ovo trka Landa Norisa, ali vozač Meklarena nije uspeo da ponovi uspeh sa prošle trke Singapuru, kada je trijumfovao. Vodio je poslednjih 20 krugova veliku bitku za treće mesto sa