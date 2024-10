Markesa nije poremetio loš start - Španac slavio u Australiji VIDEO

Vozač ekipe Gresini rejsing Španac Mark Markes pobednik je trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Australije.

On je katastrofalno startovao i pao u poretku. Razlog za takav početak bila je folija sa vizira koju je skinuo samo nekoliko trenutaka pre nego što je dat znak za početak trke. Ona je pala tačno ispod točka i on je proklizao. Ipak, uspeo je da odveze trku dobro i dođe do pobede, treće u ovoj sezoni, a 88. u karijeri. Krajnji rezultat koji je zabeležio jeste 39:47.702. Drugo mesto osvojio je vozač Pramaka Španac Horhe Martin, dok je treći bio Italijan Frančesko