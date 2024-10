Protest zbog izmeštanja Starog savskog mosta u Beogradu

BBC News pre 1 sat

Jelena Subin / BBC

Stari savski most, koji 82 godine premošćava beogradske obale, biće izmešten početkom 2025.

Iako se nekoliko lokacija spominjalo kao budući dom i dalje se ne zna gde će ova vremešna konstrukcija završiti.

Zbog najave da će biti uklonjen, udruženje „Most ostaje" organizovalo je protest u nedelju, 20. oktobra, ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.

„Projekat za most ne postoji, samo idejno rešenje. Ne znamo šta će da rade tu, kada sruše most. Napravili su zgrade tako blizu da novi most po projektu iz 2017. nije moguć", rekao je jedan od organizatora skupa Đorđe Miketić.

BBC

BBC

Na platou se okupilo nekoliko stotina građana.

„Odrastao sam blizu mosta i ne dam ga", kaže za BBC na srpskom Željko Babić, jedan od učesnika protesta.

Dodaje da „mašinama i nekim ljudima treba stati na put"

„Od mosta ne treba odustati. O njegovoj sudbini treba da odluče Beograđani. Ova vlast bi samo da ruši i gradi ono što njima odgovara", rekla je Jovana Dabić, 57- godišnjakinja iz Beograda.

BBC Deo demonstranata je doneo i transparente koji su se odnosili na hotel Jugoslaviju

I dok se godinama vodi polemika oko sudbine Starog savskog mosta, čini se da je ovj put ona i zapečaćena.

Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture izdalo je dozvolu za rušenje mosta, a mediji su preneli da će od 1. novembra 2024. biti zatvoren za saobraćaj.

Demontaža je najavljena za početak 2025. godine.

BBC

Od saobraćajnog kolapsa do simbola grada

„Najavljeno rušenje Starog savskog mosta bi umnogome pogoršao uveliko prisutan kolaps drumskog i javnog saobraćaja u Beogradu", kažu u Udruženju Most ostaje.

„Rušenje ili izmeštanje Starog savskog mosta bio bi neprocenjiv gubitak još jednog od simbola Beograda koji mora negovati kulturu sećanja na svoju burnu ali i slobodarsku istoriju", dodaju.

Stari savski most postavljen je 1942. godine, a izgradila ga je nemačka firma.

Prvobitno je trebalo da premosti Tisu, reku u Vojvodini, ali su Nemci promenili plan i konstrukciju su preusmerili u Beograd.

Od nacističkog miniranja spasao ga je 1944. godine učitelj Miladin Zarić.

Na teritoriji Beograda nalazi se 10 mostova, od kojih osam premošćuje Savu, a dva povezuju obale Dunava.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru, Instagramu, Jutjubui Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.20.2024)