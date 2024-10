Poslednji meč između Đokovića i Nadala: Srpski teniser pobedio najvećeg rivala u karijeri

Novak Đoković i Rafael Nadal odigrali su poslednji međusobni meč uoči penzionisanja španskog tenisera na turniru “Slem šest kraljeva” u Rijadu, a trijumfovao je srpski teniser sa 6:2, 7:6.

Đoković je bez puno truda oduzeo servis protivniku u prvom i sedmom gemu, a potom lako osvojio ovaj deo igre sa 6:2. how it started how it’s going pic.twitter.com/zzpEzkB0bz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024 U drugom setu je bilo malo više uzbuđenja, međutim Đoković je u tajbrejku (7:5) došao do svoje 32. pobede nad Nadalom, koji je 29. puta bio uspešniji u njihovim duelima. Đoković je osvojio treće mesto na ovom turniru, a u finalu se sastaju