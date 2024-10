Hladno jutro, ali sunčan dan – temperatura do 19 stepeni

U Srbiji jutro vedro i hladno, a po kotlinama, nizijama i visoravnima ponegde se očekuju magla i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, uz umeren i jak jugoistočni vetar, koji će posle podne oslabiti.

Umeren i jak vetar u Podunavlju i Pomoravlju očekuje se do sredine dana, a zatim će posle podne košava prestati, jer se gasi ciklon u zapadno Mediteranu. Najniža temperatura biće od 0 do deset stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni. U Beogradu će jutro biti vedro i hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz umeren jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura će biti oko osam, a najviša oko 19 stepeni. Što se tiče izgleda za narednih