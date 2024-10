U Srbiji ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano

Beta pre 3 sata

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, po kotlinama, nizijama i visoravnima mestimično magla i prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na dva metara visine, dok će u toku dana biti pretežno sunčano uz prolazno malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pojačan, jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva do osam stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti hladno, na periferiji slab prizemni mraz a u toku dana pretežno sunčano uz prolazno malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura će biti od dva do osam stepeni, a najviša oko 19 stepeni.

(Beta, 21.10.2024)